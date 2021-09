World War Z Aftermath è ora disponibile e si mostra nel trailer di lancio con orde di zombie che invadono Roma (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ieri, 21 settembre, World War Z Aftermath è stato ufficialmente lanciato su PC e console, e Saber Interactive ha pubblicato il trailer di lancio per l'occasione. La riedizione definitiva del gioco è arrivata su PlayStation, Xbox e PC accompagnata dal trailer di lancio in cui si vedono orde di zombie che invadono Roma. "World War Z: Aftermath, ispirato al film campione d'incassi di Paramount Pictures, è lo sparatutto zombie co-op definitivo, nuova evoluzione dell'originale World War Z che ha appassionato 15 milioni di giocatori", si legge nella descrizione ufficiale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ieri, 21 settembre,War Zè stato ufficialmente lanciato su PC e console, e Saber Interactive ha pubblicato ildiper l'occasione. La riedizione definitiva del gioco è arrivata su PlayStation, Xbox e PC accompagnata daldiin cui si vedonodiche. "War Z:, ispirato al film campione d'incassi di Paramount Pictures, è lo sparatuttoco-op definitivo, nuova evoluzione dell'originaleWar Z che ha appassionato 15 milioni di giocatori", si legge nella descrizione ufficiale. Leggi altro...

