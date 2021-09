Willie Garson: vita privata, biografia, carriera, chi era, causa morte, moglie, figli e curiosità sull’attore (Di mercoledì 22 settembre 2021) Scopriamo di più sulla vita privata di Willie Garson, attore statunitense interprete di molte serie tv e film. L’artista, che deve la sua popolarità da noi soprattutto per il suo ruolo in Sex and the city, è scomparso ieri a soli 57 anni a causa di una grave malattia. Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi era Willie Garson: biografia, carriera e causa della morte Willie Garson era nato ad Highland Park, nel New Jersey (USA) il 20 Febbraio del 1964 (Pesci). L’attore ha lavorato in serie televisive diventate cult, fra cui Buffy, l’ammazzavampiri ed Allie McBeal, ma in Italia è conosciuto soprattutto per aver interpretato la parte di Stanford Blacht in Sex and ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 22 settembre 2021) Scopriamo di più sulladi, attore statunitense interprete di molte serie tv e film. L’artista, che deve la sua popolarità da noi soprattutto per il suo ruolo in Sex and the city, è scomparso ieri a soli 57 anni adi una grave malattia. Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi eradellaera nato ad Highland Park, nel New Jersey (USA) il 20 Febbraio del 1964 (Pesci). L’attore ha lavorato in serie televisive diventate cult, fra cui Buffy, l’ammazzavampiri ed Allie McBeal, ma in Italia è conosciuto soprattutto per aver interpretato la parte di Stanford Blacht in Sex and ...

SkyTG24 : È morto a 57 anni #WillieGarson, storico interprete del ruolo di Stanford Blatch nella serie targata Hbo, per cui s… - SkyTG24 : A 57 anni è morto #WillieGarson. Era lo storico confidente di Carrie Bradshaw nello show di HBO, per cui stava gira… - RickMancini93 : RT @badtasteit: #WillieGarson è morto a 57 anni, addio all'interprete di Stanford in #SexandtheCity - ezechiela66 : RT @SkyTG24: È morto a 57 anni #WillieGarson, storico interprete del ruolo di Stanford Blatch nella serie targata Hbo, per cui stava girand… - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Addio a Stanford Blatch, il migliore amico di Carrie in Sex and the City #WillieGarson #SexAndTheCity -