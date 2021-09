Willie Garson: le reazioni delle star di Sex and the City alla sua morte, da Kim Cattrall a Cynthia Nixon (Di mercoledì 22 settembre 2021) La scomparsa di Willie Garson, l'attore di Sex and the City morto a 57 anni, ha sollevato numerose reazioni sui social, dalle colleghe ìKim Cattrall a Cynthia Nixon, e altre star. A seguito della notizia della morte di Willie Garson, numerose star internazionali hanno utilizzato i canali social per rendere omaggio all'attore che ha conquistato il pubblico nei panni di Stanford Blatch in Sex and the City. Leggiamo alcune delle reazioni apparse online, tra cui quelle di Cynthia Nixon e Kim Cattrall, che con lui hanno condiviso la lunga esperienza nella serie TV statunitense. Di recente, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) La scomparsa di, l'attore di Sex and themorto a 57 anni, ha sollevato numerosesui social, dalle colleghe ìKim, e altre. A seguito della notizia delladi, numeroseinternazionali hanno utilizzato i canali social per rendere omaggio all'attore che ha conquistato il pubblico nei panni di Stanford Blatch in Sex and the. Leggiamo alcuneapparse online, tra cui quelle die Kim, che con lui hanno condiviso la lunga esperienza nella serie TV statunitense. Di recente, ...

Advertising

SkyTG24 : A 57 anni è morto #WillieGarson. Era lo storico confidente di Carrie Bradshaw nello show di HBO, per cui stava gira… - ROBADADONNE : Addio a #WillieGarson l'attore di Sex and the City ?? - LadyKinoko : Willie Garson è morto, io non ci voglio credere ???? - hallofseries : L'attore era attualmente impegnato nel revival di #SexandTheCity ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Addio all'attore Willie Garson, indimenticabile Stanford di 'Sex and the City' -