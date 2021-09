Willie Garson | è morta la star di Sex and the City | aveva 57 anni

(Di mercoledì 22 settembre 2021) E mentre ci prepariamo all’arrivo del reboot di Sex And The, oggi è arrivata una terribile notizia su uno dei volti della storica serie.ieri è morto all’età 57. TMZ ha dato la notizia, che è stata confermata da familiari e amici dell’attore. “Purtroppoè morto dopo una malattia. Fonti vicine alladi “SATC” ci dicono che stava combattendo contro il cancro, anche se non possiamo ancora dare pe certa la causa della morte.57. Lascia suo figlio, Nathen”. E proprio il figlio Nathen ha scritto un commovente messaggio sul suo profilo: “Ti amo così tanto papà. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così ...

pghdad80 : RIP Mozzie - Paio83 : RT @lostincinema_it: All’età di 57 anni, è morta la star di #SexAndTheCity e #WhiteCollar #WillieGarson - lostincinema_it : All’età di 57 anni, è morta la star di #SexAndTheCity e #WhiteCollar #WillieGarson - SNChalmers1876 : MOZZIE! Nooooooooo - MiamiWebFest : R.I.P. ?? Willie Garson @ Miami, Florida -

La serie vedrà tornare parecchi volti noti di Sex and the City, da(Stanford Blatch) a Mario Cantone (Anthony Marentino), da Bridget Moynahan (Natasha Naginsky) fino ad Aidan Shaw, l'...Come sappiamo, And Just Like That cercherà di raccontare l'amicizia delle tre donne nei loro cinquant'anni e vedrà il ritorno di tantissimi volti noti di Sex and the City tra cui(...All'età di 57 anni, al termine di una lunga battaglia con un cancro, è morto Willie Garson, protagonista di Sex and the City e White Collar.Durante la serata degli Emmy è stato presentato un promo HBO in cui è stato possibile dare un primo sguardo al revival di Sex and The City ...