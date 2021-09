Willie Garson, addio a Stanford di «Sex and The City» (Di mercoledì 22 settembre 2021) È morto Willie Garson, grande caratterista del mondo televisivo e cinematografico, una carriera che prova come spesso sia proprio l'attore di supporto a dare plusvalore a uno show e ai suoi personaggi e che si può brillare di luce riflessa (un po' come accade nelle amicizie, quando ci si affeziona a qualcuno di conosciuto da poco anche per l'influenza della simpatia di chi l'accompagna). L’attore è mancato a soli 57 anni, non si conoscono con certezza le cause del decesso, anche se secondo People lottava da tempo contro un tumore al pancreas. A dare la tristissima notizia è stato il figlio Nathan, tramite un post su Instagram: «Ti amo così tanto papa. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia potuto condividere tutte le tue avventure con me e che siamo stati capaci di realizzare così tanto. Sono davvero orgoglioso di te. Sono così orgoglioso di te. ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) È morto, grande caratterista del mondo televisivo e cinematografico, una carriera che prova come spesso sia proprio l'attore di supporto a dare plusvalore a uno show e ai suoi personaggi e che si può brillare di luce riflessa (un po' come accade nelle amicizie, quando ci si affeziona a qualcuno di conosciuto da poco anche per l'influenza della simpatia di chi l'accompagna). L’attore è mancato a soli 57 anni, non si conoscono con certezza le cause del decesso, anche se secondo People lottava da tempo contro un tumore al pancreas. A dare la tristissima notizia è stato il figlio Nathan, tramite un post su Instagram: «Ti amo così tanto papa. Riposa in pace, sono così felice che tu abbia potuto condividere tutte le tue avventure con me e che siamo stati capaci di realizzare così tanto. Sono davvero orgoglioso di te. Sono così orgoglioso di te. ...

