WIIT comunica tasso di interesse e rendimento del prestito obbligazionario

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) –– società quotata sul segmento STAR e uno dei principali player italiani nel mercato del Cloud Computing – hato ildi, ile i prezzi di rimborso anticipato delle obbligazioni delsenior, non convertibile, non subordinato e non garantito deliberato dal CdA il 7 settembre, approvato dalla Banca Centrale d’Irlanda il 14 settembree successivamente passaportato in Italia. Ildidelle Obbligazioni sarà pari al 2,375% annuo. Sulla base deldie tenuto conto del prezzo di emissione (Issue Price) pari al 100% del valore nominale, ildelle Obbligazioni sarà pari al 2,375% ...