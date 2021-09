WhatsApp introdurrà le “Pagine Gialle” per contattare direttamente gli esercizi commerciali

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Per ora la sperimentazione solo in Brasile, ma presto arriverà in India ed Indonesiaè il servizio di messaggistica istantanea più importante al mondo che ha rivoluzionato la comunicazione mediata dal web. Grazie ai flag, grigi o blu, si può visualizzare se il destinatario ha letto il messaggio, e questo spinge inevitabilmente ad accelerare L'articolo proviene da Consumatore.com.