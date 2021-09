WhatsApp | in arrivo nuove funzioni | icone per le chat e segnalazione dei messaggi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp arrivo

Sulla popolare chat di messaggistica sono incon i prossimi aggiornamenti due piccole ma importanti novità. Gli sviluppatori dihanno inserito, infatti, la possibilità di segnalare come offensivi e inappropriati anche i singoli ...... GLI AFORISMI Con l'dell'autunno 2021 , grazie all' equinozio di oggi, 22 settembre , saranno molti coloro che si scambieranno frasi e messaggi viae in generale via social. In rete ...Sulla popolare chat di messaggistica sono in arrivo con i prossimi aggiornamenti due piccole ma importanti novità. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno inserito, infatti, la possibilità di segnalare com ...WABetaInfo ha scoperto l’attesa funzione di creazione degli adesivi all’interno dell’ultima beta di WhatsApp Desktop. Prevista l’introduzione di un’apposita icona per la conversione dei file nella sch ...