What If…?, recensione del settimo episodio: quando la mamma non c’è… (Di mercoledì 22 settembre 2021) La recensione del settimo episodio di What If...?, disponibile su Disney+ e incentrato su un Thor un po' diverso dal solito. Con la recensione del settimo episodio di What If...? affrontiamo quello che ad oggi è il tassello più leggero e scanzonato del progetto Marvel dedicato agli universi paralleli. Al netto di alcuni dettagli, infatti, si tratta di un episodio che vuole soprattutto divertire, scelta quasi obbligata dato che il principale punto di riferimento è il primo lungometraggio di Thor, uscito dieci anni fa e già all'epoca apprezzato per la sua vena umoristica, poi elaborata in chiave ancora più estrema nel terzo film a firma di Taika Waititi (che fa parte del cast dell'episodio nei panni di Korg). Un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 settembre 2021) LadeldiIf...?, disponibile su Disney+ e incentrato su un Thor un po' diverso dal solito. Con ladeldiIf...? affrontiamo quello che ad oggi è il tassello più leggero e scanzonato del progetto Marvel dedicato agli universi paralleli. Al netto di alcuni dettagli, infatti, si tratta di unche vuole soprattutto divertire, scelta quasi obbligata dato che il principale punto di riferimento è il primo lungometraggio di Thor, uscito dieci anni fa e già all'epoca apprezzato per la sua vena umoristica, poi elaborata in chiave ancora più estrema nel terzo film a firma di Taika Waititi (che fa parte del cast dell'nei panni di Korg). Un ...

