Weekend da campioni per l'Aci Salerno: tanti successi in giro per l'Italia

Tempo di lettura: 3 minuti

Salerno – Un susseguirsi di strepitose vittorie per i piloti Soci Aci e Licenza Sportiva presso l'Automobile Club Salerno che conquistano titoli e importanti piazzamenti in tutte le gare in cui hanno partecipato nel week end dal 17 al 19 settembre. Danny Molinaro, dopo una rincorsa tra vittorie e gare eccezionali, si conferma uno dei protagonisti assoluti dell'Aci Racing Weekend e a Vallelunga si aggiudica il titolo di Campione Italiano Sport Prototipi sulla serie tricolore monomarca animata dalle Wolf GB 08 Thunder e si conferma anche campione Under 25 già dopo gara 1 dove conquista la seconda piazza. In gara 2 controlla il diretto concorrente al titolo fino a tre giri dal termine quando, dopo un contatto, è costretto a ritirarsi ma riesce comunque a vincere il Campionato in ...

