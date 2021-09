We run together, la festa dei campioni di atletica alle Fiamme Gialle (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ostia – Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso la sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, il meeting di atletica leggera “We run together”, organizzato in collaborazione con atletica Vaticana e Fidal Lazio, evento inserito nell’ambito delle iniziative per festeggiare i 100 anni di attività delle Fiamme Gialle nell’atletica. Tutto il pomeriggio è stato vissuto dai protagonisti e dal pubblico in un clima di autentica festa, grazie anche alla presenza della Banda del Corpo, in cui si sono celebrati prima di tutto i valori dell’atletica, la sua capacità di aggregare e far superare barriere di qualsiasi tipo, e che festeggiando il Centenario gialloverde ha contemporaneamente suggellato anche la fine, per molti dei ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ostia – Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso la sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, il meeting dileggera “We run”, organizzato in collaborazione conVaticana e Fidal Lazio, evento inserito nell’ambito delle iniziative per festeggiare i 100 anni di attività delleGinell’. Tutto il pomeriggio è stato vissuto dai protagonisti e dal pubblico in un clima di autentica, grazie anche alla presenza della Banda del Corpo, in cui si sono celebrati prima di tutto i valori dell’, la sua capacità di aggregare e far superare barriere di qualsiasi tipo, e che festeggiando il Centenario gialloverde ha contemporaneamente suggellato anche la fine, per molti dei ...

