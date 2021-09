Wall Street positiva nel giorno della Fed (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – La borsa di Wall Street consolida i guadagni della prima parte della seduta in attesa del verdetto di politica monetaria della Federal Reserve. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno dell’1,16%; sulla stessa linea, l’S&P-500 guadagna l’1,03% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.399 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,82%); sulla stessa tendenza, positivo l’S&P 100 (+0,89%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+3,72%), finanziario (+1,75%) e materiali (+1,47%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+3,61%), Chevron (+3,58%), Goldman Sachs (+2,33%) e American Express (+2,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health, che ottiene -0,56%. Sul podio dei titoli del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – La borsa diconsolida i guadagniprima parteseduta in attesa del verdetto di politica monetariaFederal Reserve. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno dell’1,16%; sulla stessa linea, l’S&P-500 guadagna l’1,03% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.399 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,82%); sulla stessa tendenza, positivo l’S&P 100 (+0,89%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+3,72%), finanziario (+1,75%) e materiali (+1,47%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+3,61%), Chevron (+3,58%), Goldman Sachs (+2,33%) e American Express (+2,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su United Health, che ottiene -0,56%. Sul podio dei titoli del ...

