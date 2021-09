Volley, Trento crede negli italiani! Pinali, Michieletto, Lavia, Sbertoli: sia un esempio! (Di mercoledì 22 settembre 2021) La SuperLega 2021-2022, il massimo campionato italiano di Volley maschile, scatterà nel weekend del 9-10 ottobre. Sarà un torneo di altissimo spessore tecnico, con grandissimi fuoriclasse pronti a regalare spettacolo e a ribadire l’elevato livello del torneo tricolore. Sarà tra l’altro il Campionato dei Campioni d’Europa, visto che l’Italia ha conquistato il titolo continentale giusto tre giorni fa grazie a una bellissima cavalcata a sorpresa, degna apertura di un nuovo ciclo che può davvero sognare in grande e che è prontamente risultato vincente. Spesso, però, gli italiani hanno trovato poco spazio, venendo spesso preferiti a stranieri che invece sono cresciuti a dismisura proprio dentro i nostri confini. Basta guardare le rose di Slovenia, Serbia, Germania, Francia, Repubblica Ceca (e ci dimenticheremo sicuramente di qualche altra realtà) per capire come invece i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) La SuperLega 2021-2022, il massimo campionato italiano dimaschile, scatterà nel weekend del 9-10 ottobre. Sarà un torneo di altissimo spessore tecnico, con grandissimi fuoriclasse pronti a regalare spettacolo e a ribadire l’elevato livello del torneo tricolore. Sarà tra l’altro il Campionato dei Campioni d’Europa, visto che l’Italia ha conquistato il titolo continentale giusto tre giorni fa grazie a una bellissima cavalcata a sorpresa, degna apertura di un nuovo ciclo che può davvero sognare in grande e che è prontamente risultato vincente. Spesso, però, gli italiani hanno trovato poco spazio, venendo spesso preferiti a stranieri che invece sono cresciuti a dismisura proprio dentro i nostri confini. Basta guardare le rose di Slovenia, Serbia, Germania, Francia, Repubblica Ceca (e ci dimenticheremo sicuramente di qualche altra realtà) per capire come invece i ...

