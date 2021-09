Volley femminile, Serie A1: Francesca Piccinini è il nuovo vicepresidente di Busto Arsizio (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex campionessa di pallavolo, Francesca Piccinini, è pronta ad iniziare una nuova vita. La stella italiana sarà infatti la nuova vicepresidente di Busto Arsizio, come annunciato dallo stesso club lombardo: “Piccinini seguirà da vicino i progetti sportivi della società, con un riferimento specifico al settore giovanile, ma anche al supporto tecnico dello staff di Serie A. Non solo: Piccinini sarà supervisore del “tour UYBA” nelle società sportive in tutta Italia, sarà ambassador della società e presenza fondamentale nelle attività di marketing”. Il presidente Giuseppe Pirola, in riferimento al nuovo organigramma societario, ha annunciato che, oltre all’inserimento di Piccinini come vice-presidente insieme al già ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex campionessa di pallavolo,, è pronta ad iniziare una nuova vita. La stella italiana sarà infatti la nuovadi, come annunciato dallo stesso club lombardo: “seguirà da vicino i progetti sportivi della società, con un riferimento specifico al settore giovanile, ma anche al supporto tecnico dello staff diA. Non solo:sarà supervisore del “tour UYBA” nelle società sportive in tutta Italia, sarà ambassador della società e presenza fondamentale nelle attività di marketing”. Il presidente Giuseppe Pirola, in riferimento alorganigramma societario, ha annunciato che, oltre all’inserimento dicome vice-presidente insieme al già ...

