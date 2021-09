Voglio essere un mago, dove si trova il castello? E’ spettacolare (FOTO) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Voglio essere un mago è un programma che mette in gioco un ambito magico. Il tutto è realizzato all’interno di una struttura da favola. castello Rocchetta Mattei (Instagram)Il programma Voglio essere un mago è un programma ideato per gli amanti della anni magia. Va in onda su Rai 2 dalle 21:30. È un reality-talent in cui dei ragazzi dai 12 ai 18 anni assisto a delle lezioni di esperti del settore. Il racconto è affidato alla voce narrante dell’indimenticato mago Silvan. Il mondo della magia ha sempre attratto tutti, ci sono diversi film che hanno caratterizzato questa cultura dei maghi. Uno su tutti Harry Potter in cui il racconto si svolgeva in un meraviglioso castello situato in Inghilterra. Oppure The Prestige, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 22 settembre 2021)unè un programma che mette in gioco un ambito magico. Il tutto è realizzato all’interno di una struttura da favola.Rocchetta Mattei (Instagram)Il programmaunè un programma ideato per gli amanti della anni magia. Va in onda su Rai 2 dalle 21:30. È un reality-talent in cui dei ragazzi dai 12 ai 18 anni assisto a delle lezioni di esperti del settore. Il racconto è affidato alla voce narrante dell’indimenticatoSilvan. Il mondo della magia ha sempre attratto tutti, ci sono diversi film che hanno caratterizzato questa cultura dei maghi. Uno su tutti Harry Potter in cui il racconto si svolgeva in un meravigliososituato in Inghilterra. Oppure The Prestige, ...

