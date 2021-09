Advertising

TuttoAndroid : Vodafone TOBi accoglie l’autunno con questa offerta gratuita per il primo mese - vecchiopaglia : Dopo la 'discussione' col robot TOBI e le sue 'domande di controllo', finita all8.52, sono in attesa da più di me… - mondomobileweb : Vodafone TOBi: per l’Equinozio di Autunno promozioni con primo mese gratuito - Read2morrow : Il servizio clienti di #vodafone non funziona neppure più con Tobi. Ti scrivono di usare il 'chiamami' tramite sms… - VodafoneIT : @Luca_Bardi_ Luca, trovi qui le iniziative Vodafone riservate ai nostri clienti: -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone TOBi

MondoMobileWeb.it

ad oggi garantisce copertura in 5G a Milano, Bologna, Torino, Roma, Genova, Bergamo, ...ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l'assistente digitale. ...In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l'assistente digitale. La rete diè considerata la migliore in Italia secondo l'...Offerte Vodafone ricaricabile 2021: scopri le offerte per avere anche Gigabyte illimitati e 5G incluso. Con Open, se non soddisfatti, si può richiedere il rimborso Quali sono le offerte Vodafone per r ...Promo Family Plan “con 1 euro in più al mese” per già clienti Vodafone. In particolare, al momento viene proposto maggiormente il prezzo di 22,90 euro al mese per la convergenza base con Internet Unli ...