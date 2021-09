Virologi in tv solo se autorizzati. Il governo dice sì all'odg del Gruppo Misto (Di mercoledì 22 settembre 2021) I Virologi potranno comparire in tv e fornire informazioni sull’emergenza sanitaria solo una volta autorizzati dalla propria struttura sanitaria. Lo ha deciso il governo che ha accolto un ordine del giorno di Giorgio Trizzino, del Gruppo Misto. Il governo è impegnato ad intervenire, per quanto di competenza, “affinché l’esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura pubblica o privata, siano esse convenzionate o accreditate, nonché i dipendenti e i collaboratori, gli organismi ed enti di diretta collaborazione con il Ministero della salute possano fornire informazioni relative alle disposizioni concernenti la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, tramite qualunque mezzo di comunicazione, previa esplicita autorizzazione della propria struttura ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ipotranno comparire in tv e fornire informazioni sull’emergenza sanitariauna voltadalla propria struttura sanitaria. Lo ha deciso ilche ha accolto un ordine del giorno di Giorgio Trizzino, del. Ilè impegnato ad intervenire, per quanto di competenza, “affinché l’esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura pubblica o privata, siano esse convenzionate o accreditate, nonché i dipendenti e i collaboratori, gli organismi ed enti di diretta collaborazione con il Ministero della salute possano fornire informazioni relative alle disposizioni concernenti la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, tramite qualunque mezzo di comunicazione, previa esplicita autorizzazione della propria struttura ...

