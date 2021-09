Advertising

M5S_Europa : Tutti i partiti dovrebbero riconoscere il coraggio della sindaca @virginiaraggi, che ha combattuto contro il clan d… - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Virginia Raggi, Roberto Fico e Luigi Di Maio eletti membri del Comitato di Garanzia del… - CarloCalenda : Ecco. Virginia Raggi ha la responsabilità di due terzi del disastro. L’altro terzo spetta alla Regione. Continuare… - gatta_pantera : RT @Libero_official: Nelle chat #M5s, durissimo attacco a #VirginiaRaggi per #Roma invasa dai #cinghiali: 'Basta renderci ridicoli. Governi… - sab_italianoDOC : RT @campanavalerio: Virginia Raggi risponde a due cittadine sul tema rifiuti -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Raggi

Il Tempo

Il caso.ha governato Roma per cinque anni, non è possibile scaricare sull'amministrazione regionale le proprie responsabilità sui rifiuti: una campagna elettorale va impostata parlando di ciò ...La sindaca di Romasè è messa a ballare con Samuel Peron e la ministra Dadone intervenendo al Virtual Sport Gala, organizzato dal Comitato Promotore E - Sports Italia. 22 settembre 2021Virginia Raggi ha governato Roma per cinque anni, non è possibile scaricare sull'amministrazione regionale le proprie responsabilità sui rifiuti: una campagna elettorale va impostata parlando di ciò c ...Mercoledì, 22 settembre 2021 Home > aiTv > Virginia Raggi balla con Samuel Peron e la ministra Dadone Roma, 22 set. (askanews) - La sindaca di Roma Virginia Raggi sè è messa a ballare con Samuel Peron ...