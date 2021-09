Viola: “Inutile bollettino dei nuovi positivi. Nel post-vaccino, va seguito l’andamento dei ricoveri” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non ha senso fare il bollettino giornaliero dei casi positivi. Ora siamo in una fase diversa della pandemia, siamo in una fase post-vaccino ma continuiamo a ragionare come quando il vaccino non c’era”. A dirlo è l’immunologa Antonella Viola, davanti alle telecamere della trasmissione Di Martedì su La7. Viola ha proseguito dicendo che “il bollettino dei contagi, i tamponi nelle scuole e la quarantena sono tutte misure che andavano bene prima del vaccino per bloccare la circolazione del virus e proteggere i fragili”. Oggi, invece, “buona parte dei fragili sono vaccinati e protetti”, per cui “dobbiamo innanzitutto convincere chi ancora non si è vaccinato a farlo, e poi iniziare a pensare che l’emergenza è finita e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Non ha senso fare ilgiornaliero dei casi. Ora siamo in una fase diversa della pandemia, siamo in una fasema continuiamo a ragionare come quando ilnon c’era”. A dirlo è l’immunologa Antonella, davanti alle telecamere della trasmissione Di Martedì su La7.ha prodicendo che “ildei contagi, i tamponi nelle scuole e la quarantena sono tutte misure che andavano bene prima delper bloccare la circolazione del virus e proteggere i fragili”. Oggi, invece, “buona parte dei fragili sono vaccinati e protetti”, per cui “dobbiamo innanzitutto convincere chi ancora non si è vaccinato a farlo, e poi iniziare a pensare che l’emergenza è finita e ...

