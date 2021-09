Viola come il mare: lettura dei copioni per Can Yaman e Francesca Chillemi (foto) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Direttamente sul suo profilo Instagram, Can Yaman ha pubblicato le foto con Francesca Chillemi e gli altri attori del cast Nelle scorse ore, Can Yaman ha pubblicato delle foto relative al nuovo progetto cinematografico “Viola come il mare”. Per l’attore turco è una fiction molto importante perchè sarà la sua prima volta che reciterà in italiano e che girerà una fiction in Italia. Dopo un’estate trascorsa nelle località di mare italiane, è tempo per Can Yaman di fare sul serio e la professionalità e l’entusiasmo nel voler fare il mestiere dell’attore non mancano. Oggi è stato ufficializzato l’inizio della lavorazione della fiction. Sia Can Yaman sia Francesca ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Direttamente sul suo profilo Instagram, Canha pubblicato lecone gli altri attori del cast Nelle scorse ore, Canha pubblicato dellerelative al nuovo progetto cinematografico “il”. Per l’attore turco è una fiction molto importante perchè sarà la sua prima volta che reciterà in italiano e che girerà una fiction in Italia. Dopo un’estate trascorsa nelle località diitaliane, è tempo per Candi fare sul serio e la professionalità e l’entusiasmo nel voler fare il mestiere dell’attore non mancano. Oggi è stato ufficializzato l’inizio della lavorazione della fiction. Sia Cansia...

Advertising

CapezzutoF : RT @canyamanitalian: Nuova Instagram story di Can. Eccolo il cast di Viola Come Il Mare. Un Can sorridente pronto per questa nuovissima avv… - MaggicaPolly : È decisamente arrivato l’autunno. S’è rimbozzolata (e sta russando come un contrabbasso) ?? #gattini #Viola - carmen35570973 : RT @Mariagenn59: Can:Ciao come state? Ho saputo dieci minuti fa ero in mezzo ad uno shotting del mio profumo comunque volevo salutarvi Bern… - Libra293Libra29 : RT @Mariagenn59: Can:Ciao come state? Ho saputo dieci minuti fa ero in mezzo ad uno shotting del mio profumo comunque volevo salutarvi Bern… - Capass8Emanuela : RT @UnitedYaman: Ig story Can Yaman ed i nuovi colleghi di lavoro per Viola come il mare Produzione #LuxVide #chiaratron #MarioScerbo #fra… -