Vini | la Croazia deposita la menzione Prošek | nella Ue scoppia la guerra delle bollicine

RobertoTascione : RT @ScorpioAngel_: La Croazia chiede di nominare 4 vini suoi acqua di fogna sotto la dicitura “Prosek” così nel mondo vendono sta ciofeca c… - Sercit1 : RT @ScorpioAngel_: La Croazia chiede di nominare 4 vini suoi acqua di fogna sotto la dicitura “Prosek” così nel mondo vendono sta ciofeca c… - tribuna_treviso : [NORDEST ECONOMIA] L’atto ufficiale ora c’è. Richiesta la protezione della menzione tradizionale Prošek per 4 vini… - CorriereAlpi : [NORDEST ECONOMIA] L’atto ufficiale ora c’è. Richiesta la protezione della menzione tradizionale Prošek per 4 vini… - maxxxks : RT @ScorpioAngel_: La Croazia chiede di nominare 4 vini suoi acqua di fogna sotto la dicitura “Prosek” così nel mondo vendono sta ciofeca c… -

...tradizionale'' Pro?ek da impiegare nell'etichettatura e presentazione di ben quattrocroati a ...oggi in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea della domanda di registrazione da parte della...Coldiretti ha precisato come il tentativo di imitazione dellanon sia l'unico: esistono molti, tedeschi, austriaci e russi, che imitano il nostro Prosecco nel nome. In Italia la ...La Commissione Ue ha pubblicato la richiesta di protezione del vino dolce Prosek. Il ministro Patuanelli: ci opporremo ...Per Federvini “va considerata inaccettabile in quanto altro non è che un tentativo di imitazione della denominazione “Prosecco“ ...