VIDEO Spezia-Juventus 2-3 | gol Serie A | highlights e sintesi Rimonta ospite nella ripresa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la quinta giornata del girone di andata dellaA 2020-2021: in uno dei due match delle ore 18.30 laha vinto per 2-3 in casa dello. Vantaggiocon Kean, pari di Gyasi.avanti con Antiste,con Chiesa e de Ligt.2-3 IL GOL DI KEAN Moise Kean's first Juve goal since his return #Juve pic.twitter.com/bqUOJ2dXbr — Juve Canal (@juve canal) September 22, 2021 IL GOL DI GYASI Gyasi scores for #against #and does the Ronaldo SIUUUU celebration #Juve #CristianoRonaldo ...