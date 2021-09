VIDEO / Pelé sta meglio e si allena. Poi scherza: “Presto torno al Santos” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con questo VIDEO pubblicato su Instagram, Pelé scherza e rassicura tutti sulle sue condizioni di salute dall'ospedale Leggi su golssip (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con questopubblicato su Instagram,e rassicura tutti sulle sue condizioni di salute dall'ospedale

Advertising

Pall_Gonfiato : #Pelé e il video sulla cyclette: 'Sto meglio. Pedalando così, tornerò presto al #Santos' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Pelé, migliorano le condizioni: pedala sulla cyclette in ospedale - mariopaps : Dia, le mani delle mafie sulla Lombardia: 'La crisi causata dalla pandemia favorisce le infiltrazioni' Il metodo… - andreastoolbox : Pelé, riabilitazione in ospedale sulla cyclette: 'Tornerò presto al Santos'. VIDEO | Sky Sport… - IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Pelé, migliorano le condizioni: pedala sulla cyclette in ospedale -