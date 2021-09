VIDEO Besiktas-Adana Demirspor, furia Balotelli: gol e assist, poi scatena la rissa (Di mercoledì 22 settembre 2021) La rimonta del Demirspor ai danni del Besiktas porta la firma di Mario Balotelli che, nel finale, si scontra con il tecnico avversario. Il motivo? Sergen Yalcin nel 2020 avrebbe rifiutato il suo approdo al club turco, definendolo "senza cervello" Leggi su mediagol (Di mercoledì 22 settembre 2021) La rimonta delai danni delporta la firma di Marioche, nel finale, si scontra con il tecnico avversario. Il motivo? Sergen Yalcin nel 2020 avrebbe rifiutato il suo approdo al club turco, definendolo "senza cervello"

