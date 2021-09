Vicenza, ecco Brocchi: “Fiero e motivato, ci ho messo un secondo a dire di si” (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ Christian Brocchi il nuovo allenatore del Vicenza. Il tecnico ha preso il posto dell’esonerato Mimmo Di Carlo, e si è presentato nella conferenza stampa odierna. “Appena ho avuto la possibilità di venire qui mi sono subito emozionato perché questa è una piazza importantissima dove si gioca in dodici grazie al pubblico – ha detto Brocchi – Poi c’è una società importante con un progetto e per questo non ho esitato un secondo a dire sì, sono Fiero e motivato con tanta voglia di conoscere i ragazzi”. “I primi contatti sono stati ieri sera e ho deciso in cinque secondi, l’accordo è annuale con opzione in caso di raggiungimento degli obiettivi – spiega -. Bisogna ripartire dall’aspetto mentale, serve capire cosa non sta girando e trovare l’unione di gruppo che è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ Christianil nuovo allenatore del. Il tecnico ha preso il posto dell’esonerato Mimmo Di Carlo, e si è presentato nella conferenza stampa odierna. “Appena ho avuto la possibilità di venire qui mi sono subito emozionato perché questa è una piazza importantissima dove si gioca in dodici grazie al pubblico – ha detto– Poi c’è una società importante con un progetto e per questo non ho esitato unsì, sonocon tanta voglia di conoscere i ragazzi”. “I primi contatti sono stati ieri sera e ho deciso in cinque secondi, l’accordo è annuale con opzione in caso di raggiungimento degli obiettivi – spiega -. Bisogna ripartire dall’aspetto mentale, serve capire cosa non sta girando e trovare l’unione di gruppo che è ...

