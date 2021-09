Vicenza, Brocchi è il nuovo allenatore: ha firmato fino a giugno (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il nuovo allenatore del Vicenza è Christian Brocchi. L’ex tecnico di Milan, Brescia e Monza ha firmato fino a giugno 2022 con il club veneto il contratto che lo lega alla Lanerossi. Brocchi sostituisce Mimmo Di Carlo, esonerato in mattinata dopo aver raggranellato zero punti in cinque partite. Il classe 1976 dirigerà il primo allenamento domani e verrà presentato già oggi pomeriggio allo stadio Menti. Questo lo staff tecnico: il vice Alessandro Lazzarini, il tattico e metodologo Stefano Baldini, il Match Analyst Davide Farina, il preparatore atletico Piero Lietti e il preparatore atletico Ivan Robustelli. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildelè Christian. L’ex tecnico di Milan, Brescia e Monza ha2022 con il club veneto il contratto che lo lega alla Lanerossi.sostituisce Mimmo Di Carlo, esonerato in mattinata dopo aver raggranellato zero punti in cinque partite. Il classe 1976 dirigerà il primo allenamento domani e verrà presentato già oggi pomeriggio allo stadio Menti. Questo lo staff tecnico: il vice Alessandro Lazzarini, il tattico e metodologo Stefano Baldini, il Match Analyst Davide Farina, il preparatore atletico Piero Lietti e il preparatore atletico Ivan Robustelli. SportFace.

