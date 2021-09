Via le gabbie dagli allevamenti, i cittadini europei ci provano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fu nel 1992: accademici di diversi paesi evocarono per la prima volta il diritto alla «protezione della libertà individuale» per alcune specie non umane. Nacque il movimento internazionale chiamato «Great Ape Project: Equality Beyond Humanity», ovvero «Progetto grandi scimmie antropomorfe: eguaglianza oltre il genere umano». Si riferiva a gorilla, oranghi, bonobo e scimpanzé: gli esseri viventi più vicini all’homo sapiens. Il progetto chiedeva all’Onu una Dichiarazione internazionale per estendere alle grandi scimmie il diritto alla vita. Ma anche il diritto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fu nel 1992: accademici di diversi paesi evocarono per la prima volta il diritto alla «protezione della libertà individuale» per alcune specie non umane. Nacque il movimento internazionale chiamato «Great Ape Project: Equality Beyond Humanity», ovvero «Progetto grandi scimmie antropomorfe: eguaglianza oltre il genere umano». Si riferiva a gorilla, oranghi, bonobo e scimpanzé: gli esseri viventi più vicini all’homo sapiens. Il progetto chiedeva all’Onu una Dichiarazione internazionale per estendere alle grandi scimmie il diritto alla vita. Ma anche il diritto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

