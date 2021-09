Vestita da sposa davanti alla tomba del padre, la foto che ha commosso il web (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Mugnano di Napoli – Vestita da sposa, davanti alla tomba del padre. L’immagine emozionate nel giorno del suo matrimonio. “La foto che mai e poi mai avrei pensato di fare. Una sposa al cimitero”. Inizia così il post di Angelica, diventato virale sui social, che racconta l’immagine simbolo della settimana a Mugnano di Napoli, dove una ragazza, Alessia, prima di sposarsi ha voluto salutare il papà, morto prematuramente. “Ho riflettuto un po’ se pubblicare o meno questa foto: come la vedranno? La capiranno? Troppo personale? Ero li e mi sono intrufolata, in uno dei momenti più intimi mai vissuti durante un matrimonio – continua il post su Facebook nel gruppo ‘Mugnano libera’ – . Chi mi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Mugnano di Napoli –dadel. L’immagine emozionate nel giorno del suo matrimonio. “Lache mai e poi mai avrei pensato di fare. Unaal cimitero”. Inizia così il post di Angelica, diventato virale sui social, che racconta l’immagine simbolo della settimana a Mugnano di Napoli, dove una ragazza, Alessia, prima dirsi ha voluto salutare il papà, morto prematuramente. “Ho riflettuto un po’ se pubblicare o meno questa: come la vedranno? La capiranno? Troppo personale? Ero li e mi sono intrufolata, in uno dei momenti più intimi mai vissuti durante un matrimonio – continua il post su Facebook nel gruppo ‘Mugnano libera’ – . Chi mi ...

