infoitinterno : Vertice Covid, l’Italia donerà 45 milioni di vaccini. La promessa di Draghi (e l’impegno Usa) - Italia_Notizie : L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri: la promessa di Draghi all'Onu - Granma_it : RT @Granma_it: «Non si realizzava un Vertice come questo da molti anni se consideriamo che già solo il fatto di esserci riuniti è un maggio… - Granma_it : RT @Granma_it: Il VI Vertice dei Capi di Stato e di Governo dellla Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi (Celac) ha approvato… - Granma_it : RT @Granma_it: Poi ha aggiunto che è stato un Vertice «molto positivo, con la partecipazione di 31 paesi». #Mundo -

Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo intervento in videoconferenza al 'Global- 19 Summit', a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. 'Ilglobale sulla ...Lo ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo intervento in videoconferenza al "Global- 19 Summit", a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. "Ilglobale sulla ...ROMA - "Dobbiamo offrire adeguato supporto logistico per assicurare che i vaccini raggiungano coloro che ne hanno più bisogno. Perché, con l'aumento della capacità produttiva, la sfida principale sarà ...Vertice Covid, Washington promette «un arsenale per i Paesi poveri». Afghanistan: all’esame le future relazioni ...