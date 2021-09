Verona, Setti: «Mai cercato Ribery. Grande impatto di Tudor» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro la Salernitana Ai microfoni di DAZN, il presidente del Verona Maurizio Setti ha parlato nel pre partita della gara con la Salernitana: Tudor – «Ci auguravamo questo impatto. Sappiamo il valore dei giocatori che abbiamo e per i pochi giorni che ha avuto a disposizione ha lavorato molto sulla testa. Siamo contenti, speriamo di proseguire su questa strada». Ribery – «Trovarlo contro fa l’effetto di trovare un Grande campione: è sempre importante. Non l’abbiamo mai cercato. E’ una notizia venuta fuori nei giorni scorsi, ma non c’è stato nulla di concreto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Maurizio, presidente del, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro la Salernitana Ai microfoni di DAZN, il presidente delMaurizioha parlato nel pre partita della gara con la Salernitana:– «Ci auguravamo questo. Sappiamo il valore dei giocatori che abbiamo e per i pochi giorni che ha avuto a disposizione ha lavorato molto sulla testa. Siamo contenti, speriamo di proseguire su questa strada».– «Trovarlo contro fa l’effetto di trovare uncampione: è sempre importante. Non l’abbiamo mai. E’ una notizia venuta fuori nei giorni scorsi, ma non c’è stato nulla di concreto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

