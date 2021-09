Vela | Sirena | “Storia di Battisti speciale Ho ossessione di vincere l’America’s Cup con Luna Rossa”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Una bella, Romano è una persona. Grande atleta e grande uomo, è entrato in punta di piedi nonostante arrivasse con una medaglia al collo. Si è messo a disposizione del team, è stato fondamentale anche dal punto di vista dell’atteggiamento. La Coppa America è una sfida sportiva ma soprattutto tecnologica. Siamo quasi in 120, è una sfida difficilissima daed è il motivo per cui è il trofeo sportivo più antico al mondo. E poi diventa quasi un’”. Lo ha detto Max, Skipper e Team Director di, ai microfoni di Sportface.it a margine della presentazione del libro “Dentro” di Gianluca Atlante che racconta ladi Romano, passato dal ...

Advertising

sportface2016 : #Vela, Max #Sirena: 'Ho ossessione di vincere l'America's Cup con #LunaRossa' - Veladuepuntozer : America’s Cup, Max Sirena: “E’ con la barca migliore che si vince la Coppa” - fabiopozzo : Tita, l’eroe di Tokyo: “Sogno un altro oro e Luna Rossa” L'olimpico del Nacra 17 al @SaloneNautico di Genova. “Se l… - marg_pelaschier : RT @GiancarloPedote: BREAKING NEWS Sabato 18 settembre alle 13:30 Giancarlo sarà al Briestling Theatre del @SaloneNautico di Genova per la… - GiancarloPedote : BREAKING NEWS Sabato 18 settembre alle 13:30 Giancarlo sarà al Briestling Theatre del @SaloneNautico di Genova per… -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Sirena

Eurosport IT

Le italiane: 6° posto continentale per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi (rispettivamenteC. N. Triestino e FreagliaMalcesine), vittoriose nella Medal Race finale tra le top - 10, 11 ...'Eccellenza pura' dice Maxche rimarca come "anche sulle altre tre barche che hanno partecipato all'ultima Coppa America c'era tantissima Italia, tantissima tecnologia italiana. Il nostro ...“Una bella storia, Romano è una persona speciale. Grande atleta e grande uomo, è entrato in punta di piedi nonostante arrivasse con una medaglia al collo. Si è messo a disposizione del team, è stato f ...Team New Zealand ha ritardato l'annuncio su data e località della prossima America's Cup. I Kiwi avevano promesso la comunicazione il 17 settembre, ma arrivato il fatidico giorno X non si è saputo nul ...