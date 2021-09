Vela, “Dentro Luna Rossa” di Gianluca Atlante racconta la storia di Romano Battisti: “Vissuto emozioni forti” (Di mercoledì 22 settembre 2021) La storia di un’imbarcazione vicina a un trionfo storico, della rivincita di uno sportivo ma anche di un uomo e della sua voglia di arrivare che è “senza confini”. E’ quella di Luna Rossa, barca vittoriosa nella Prada Cup e finalista nell’ultima “America’s Cup” e del grinder Romano Battisti, che dall’argento olimpico nel canottaggio ai Giochi di Londra 2012 in coppia con Alessio Sartori, ha affrontato una nuova sfida entrando nell’equipaggio del team, malgrado non fosse mai andato a Vela prima. Una storia raccontata nel libro “Dentro Luna Rossa” di Gianluca Atlante, presentato questa mattina al Salone D’Onore del Coni. “Romano Battisti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ladi un’imbarcazione vicina a un trionfo storico, della rivincita di uno sportivo ma anche di un uomo e della sua voglia di arrivare che è “senza confini”. E’ quella di, barca vittoriosa nella Prada Cup e finalista nell’ultima “America’s Cup” e del grinder, che dall’argento olimpico nel canottaggio ai Giochi di Londra 2012 in coppia con Alessio Sartori, ha affrontato una nuova sfida entrando nell’equipaggio del team, malgrado non fosse mai andato aprima. Unata nel libro “” di, presentato questa mattina al Salone D’Onore del Coni. “...

