Valvole cuore malate per 1 mln over 65, nuovo dispositivo le ripara (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano, 22 set. (Adnkronos Salute) - In Italia, secondo la Società italiana di cardiologia interventistica (Gise), oltre un milione di over 65 (il 12,5%) soffrono di malattie delle Valvole cardiache. Tra queste patologie, la stenosi della valvola aortica e l'insufficienza della valvola mitralica sono nettamente le più frequenti, ma anche l'insufficienza della valvola tricuspide si riscontra spesso nella popolazione generale, spiegano gli esperti che illustrano le caratteristiche e i benefici di 'Pascal', "il più recente dispositivo messo a punto" per l'intervento mininvasivo sulla valvola malata (procedura transcatetere). Un sistema "indicato per la riduzione del rigurgito delle Valvole mitrale e tricuspide", che ha mostrato "un tasso di sopravvivenza dell'80%" nei pazienti arruolati negli studi clinici disegnati per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Milano, 22 set. (Adnkronos Salute) - In Italia, secondo la Società italiana di cardiologia interventistica (Gise), oltre un milione di65 (il 12,5%) soffrono di malattie dellecardiache. Tra queste patologie, la stenosi della valvola aortica e l'insufficienza della valvola mitralica sono nettamente le più frequenti, ma anche l'insufficienza della valvola tricuspide si riscontra spesso nella popolazione generale, spiegano gli esperti che illustrano le caratteristiche e i benefici di 'Pascal', "il più recentemesso a punto" per l'intervento mininvasivo sulla valvola malata (procedura transcatetere). Un sistema "indicato per la riduzione del rigurgito dellemitrale e tricuspide", che ha mostrato "un tasso di sopravvivenza dell'80%" nei pazienti arruolati negli studi clinici disegnati per ...

Advertising

fisco24_info : Valvole cuore malate per 1 mln over 65, nuovo dispositivo le ripara: Con il sistema 'Pascal' utilizzato nella chiru… - italiaserait : Valvole cuore malate per 1 mln over 65, nuovo dispositivo le ripara - giornaleradiofm : Salute: Medicina: valvole cuore malate per 1 mln over 65, nuovo dispositivo le ripara: Milano, 22 set. (Adnkronos S… - shantibaba79 : @Amarizona17 Mio nonno nel 1985 è morto per valvole del cuore difettose - SVNSH1NE91 : RT @LouGnomo: 00.12 a Mimi e Sam Vi amo con tutta me stessa Da vecchia racconterò la mia gioventù, e voi non potrete proprio mancare nelle… -