Valentina Nappi ci spiega che condividere il video di Ryanair «equivale a fare revenge porn» (Di mercoledì 22 settembre 2021) È bastata una giornata non particolarmente brillante, dal punto di vista delle notizie da pubblicare sui giornali, per permettere a un video Ryanair pubblicato online nei primi dieci giorni di settembre, di diventare protagonista di alcuni articoli di testate online, di far salire l'hashtag Ryanair in tendenza e di trovare una diffusione (anche non censurata) sui principali canali social, soprattutto su Twitter. Già di per sé questa cosa ci fa capire molto del ruolo dei giornali online nella diffusione di determinate notizie, ma c'è stato bisogno dell'intervento pubblico dell'attrice Valentina Nappi per farci capire che tutto quanto è stato fatto intorno a questo video Ryanair possa rientrare nella sfera del revenge porn.

