Vaccino, Sileri: “Prima o poi la terza dose dovremo farla tutti” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono iniziate le inoculazioni della terza dose del Vaccino: nel primo giorno sono state poco più di 3 mila. Sono i primi pazienti fragili a cui è stato inoculato un rinforzo di uno dei preparati a Rna messaggero. Al momento si tratta di una dose addizionale per garantire un livello adeguato di risposta immunitaria per alcuni soggetti per i quali le prime due dosi non hanno sortito l’effetto sperato. Oppure rappresenta un “richiamo” che ha come obiettivo il mantenimento nel tempo di un adeguato livello di risposta immunitaria. Gli interessati appartengono alla categoria degli immunodepressi per i quali il Covid rappresenta un rischio per l’incolumità. Ci sono gli oncologici e i pazienti con due o più patologie. Secondo il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, è prematuro parlare di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono iniziate le inoculazioni delladel: nel primo giorno sono state poco più di 3 mila. Sono i primi pazienti fragili a cui è stato inoculato un rinforzo di uno dei preparati a Rna messaggero. Al momento si tratta di unaaddizionale per garantire un livello adeguato di risposta immunitaria per alcuni soggetti per i quali le prime due dosi non hanno sortito l’effetto sperato. Oppure rappresenta un “richiamo” che ha come obiettivo il mantenimento nel tempo di un adeguato livello di risposta immunitaria. Gli interessati appartengono alla categoria degli immunodepressi per i quali il Covid rappresenta un rischio per l’incolumità. Ci sono gli oncologici e i pazienti con due o più patologie. Secondo il vice ministro alla Salute Pierpaolo, è prematuro parlare di ...

Advertising

SkyTG24 : Vaccino Covid, Sileri: “Terza dose? Dovremo farla tutti” - Adnkronos : #Vaccino Covid e #terzadose, Sileri rilanci: 'Sarà per tutti'. - La7tv : #tagada #Senato, il sottosegretario #Sileri alza la voce: 'Il vaccino salva la vita, punto! La politica non può dis… - RaffyB_68 : RT @barbarab1974: Vaccino Covid, Sileri: 'Terza dose sarà per tutti'??tutti chi? - infoitsalute : Vaccino Covid ai bambini, Sileri: 'Stesse regole per gli over 12' -