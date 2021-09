Vaccino covid Usa, Biden: “Per ogni nostra dose tre saranno donate” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “L’America deve diventare l’arsenale di vaccini, come è diventata l’arsenale della democrazia”. Così Joe Biden nel discorso con cui ha aperto il summit virtuale organizzato dalla Casa Bianca per la lotta al covid, confermando che gli Stati Uniti doneranno altri 500 milioni di dosi di Vaccino, arrivando ad un totale di 1,1 miliardi. Vale a dire che “per ogni dose amministrata in America, tre saranno donate”, ha aggiunto. Inoltre il presidente ha annunciato lo stanziamento di 370 milioni di dollari per aiutare le campagne vaccinali in tutto il mondo. Ricordando che gli Usa intendono “continuare a guidare” la lotta per sconfiggere il covid ed essere meglio preparati ad una prossima pandemia, Biden ha espresso la convinzione che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) “L’America deve diventare l’arsenale di vaccini, come è diventata l’arsenale della democrazia”. Così Joenel discorso con cui ha aperto il summit virtuale organizzato dalla Casa Bianca per la lotta al, confermando che gli Stati Uniti doneranno altri 500 milioni di dosi di, arrivando ad un totale di 1,1 miliardi. Vale a dire che “peramministrata in America, tre”, ha aggiunto. Inoltre il presidente ha annunciato lo stanziamento di 370 milioni di dollari per aiutare le campagne vaccinali in tutto il mondo. Ricordando che gli Usa intendono “continuare a guidare” la lotta per sconfiggere iled essere meglio preparati ad una prossima pandemia,ha espresso la convinzione che ...

