Vaccino covid, Draghi: "Italia donerà 45 mln dosi a Paesi poveri entro 2021" (Di mercoledì 22 settembre 2021) L'Italia donerà 45 milioni di dosi di Vaccino anti-covid entro il 2021 ai Paesi poveri. Ad annunciarlo il premier Mario Draghi, intervenendo al 'Global covid-19 Summit', nel contesto della settimana di alto livello dell'Assemblea generale dell'Onu. "Al Global Health Summit di Roma l'Italia si è impegnata a donare 15 milioni di dosi di Vaccino entro la fine dell'anno, e oggi sono lieto di annunciare che siamo pronti a triplicare il nostro sforzo, donando altri 30 milioni di dosi entro la fine dell'anno" ai Paesi più poveri, nell'ambito del programma Cova", ha affermato ...

