Vaccini | indagine pm Genova su certificati esenzione ' facili'

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La procura diindaga sulle certificazioni '' da parte di medici compiacenti per ottenere l'dal vaccino per il covid e anche dalle mascherine. Gli accertamenti, in fase ...

Agenzia ANSA

La procura di Genova indaga sulle certificazioni 'facili' da parte di medici compiacenti per ottenere l'esenzione dal vaccino per il covid e anche dalle mascherine. Gli accertamenti, in fase ...BARI - Avrebbero somministratoanti covid a parenti e amici che non ne avevano diritto nella prima fase della campagna di ... AVVIATAINTERNA ALLA ASL DI FOGGIA La Asl di Foggia ha ...Clicca e condividi l'articoloLa coppia, che era solita spostarsi a piedi, in bicicletta ed in treno, rendendo così molto difficoltoso il loro pedinamento RIETI – Arrestati e portati in carcere una cop ...Il Gup di Catania, Marina Rizza, ha rinviato a giudizio nove docenti imputati nel procedimento 'Università bandita' su presunti concorsi truccati nell'ateneo, nato su indagini della Digos della Questu ...