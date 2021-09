Vaccini e terza dose: secondo voi va estesa a tutti gli italiani? (Di mercoledì 22 settembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, è inutile","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Solo ad anziani, fragili e soggetti a rischio","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, è inutile","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Solo ad anziani, fragili e soggetti a rischio","index":2}

Advertising

NicolaPorro : ????Notizie fresche dagli Usa sui #vaccini. E ora che succede??? - ladyonorato : Quello che segnalavo oggi sui trial “serissimi” delle aziende produttrici dei vaccini: Le ricerche sabotate per ven… - imperianews_it : Vaccini: il Presidente della Regione Toti “Da giovedì al via le prenotazioni per la terza dose' - corriereveneto : Vaccini, le case di riposo: «Subito la terza dose, anziani senza anticorpi» - EugenioBerto70 : Vaccini: terza dose anche in Sardegna, oggi via a Sassari -