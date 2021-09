Vaccini | Draghi | l' Italia donerà 45 milioni di dosi entro l' anno ai Paesi poveri

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L’triplicherà il suo sforzo e «45di» aipiùla fine dell’». Lo afferma il Presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento in...

'Noi siamo pronti a triplicare i nostri sforzi nella donazione di dosi dei. Entro fine anno doneremo 45 milioni di dosi ai Paesi più poveri'. Così il premier Mariointervenendo al 'Global Covid - 19 Summit', a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. In ...Leggi Anchescrive a uno studente: 'Reddito di cittadinanza ispirato a valori costituzionali ... un po' come sulla questione green pass e: deve correggere il tiro e adattarsi alla linea ...Questa la cifra annunciata dagli gli Usa all’Assemblea generale dell’Onu e che verrà donata grazie a un accordo raggiunto con Pfizer-BioNTech. Anche ...L'Italia è pronta a donare 45 milioni di vaccini ai Paesi più poveri. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi intervenendo al "Global Covid-19 Summit", a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. "No ...