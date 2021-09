Vaccini | Draghi | «L’Italia donerà 45 milioni di dosi ai Paesi più poveri entro la fine dell’anno» – Il video

(Di mercoledì 22 settembre 2021)è pronta a fare di più sul fronte della distribuzione deianti Covid aipiù. Durante il Global Covid-19 Summit – a margine dell’Assemblea generale dell’Onu di oggi, 22 settembre – il presidente del Consiglio Marioha annunciato chealverranno donate 45diagli Stati in difficoltà. Uno sforzo triplicato rispetto a quanto dichiarato lo scorso maggio in occasione del Global Health Summit di Roma, quandoaveva parlato di una donazione, da parte del, di 15di. «La cooperazione globale è essenziale per permettere che finisca quest’emergenza pandemica e per ...

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO In Occidente scadono a dicembre 100 milioni di vaccini, mentre il Terzo Mondo resta senza. Com’… - fattoquotidiano : L’annuncio di Draghi all’Onu: “L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri entro l’anno” - Agenzia_Ansa : Covid, Draghi: 'l'Italia donerà 45 milioni di dosi di vaccino entro l'anno'. Il premier interviene al Global Covid… - loziovale : @oriano_david @visionaria_io Il governo Conte aveva la medesima maggioranza, tranne FI e Lega. Che questo non possa… - FedericaCalvia : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Draghi: l'Italia donerà 45 milioni dosi entro l'anno ai Paesi più poveri #italia -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Draghi

L'ha dichiarato Mariodicendo che entro la fine dell'anno le dosi donate saranno 45 ...'Noi siamo pronti a triplicare i nostri sforzi nella donazione di dosi dei. Entro fine anno doneremo 45 milioni di dosi ai Paesi più poveri'. Così il premier Mariointervenendo al 'Global Covid - 19 Summit', a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. In ...In vista del G20 di Roma, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, nel suo intervento in videoconferenza al summit sul Covid, Mario Draghi ha annunciato: «L'Italia triplicherà il suo sforzo e done ...Vertice Covid, Washington promette «un arsenale per i Paesi poveri». Afghanistan: all’esame le future relazioni ...