Vaccini, dall'emergenza scarsità all’allarme spreco (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex primo ministro britannico Gordon Brown, nei giorni scorsi, ha lanciato un allarme per il rischio di un “disastro” dovuto allo spreco di Vaccini, conservati nei magazzini dei paesi del G7 e ormai prossimi alla scadenza: “E’ inconcepibile che 100 milioni di dosi debbano essere gettate via dai paesi ricchi mentre le popolazioni dei paesi più poveri pagheranno in termini di vite perse per i nostri Vaccini buttati”, ha detto in un’intervista. Ad aprile, lo stesso Gordon Brown si era fatto promotore insieme ad altri ex capi di stato e premi Nobel di un appello al presidente americano Joe Biden a favore della sospensione dei brevetti dei Vaccini contro il Covid: “Queste azioni espanderebbero la capacità produttiva globale – scriveva – non ostacolata dai monopoli del settore che stanno guidando la terribile carenza di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) L’ex primo ministro britannico Gordon Brown, nei giorni scorsi, ha lanciato un allarme per il rischio di un “disastro” dovuto allodi, conservati nei magazzini dei paesi del G7 e ormai prossimi alla scadenza: “E’ inconcepibile che 100 milioni di dosi debbano essere gettate via dai paesi ricchi mentre le popolazioni dei paesi più poveri pagheranno in termini di vite perse per i nostributtati”, ha detto in un’intervista. Ad aprile, lo stesso Gordon Brown si era fatto promotore insieme ad altri ex capi di stato e premi Nobel di un appello al presidente americano Joe Biden a favore della sospensione dei brevetti deicontro il Covid: “Queste azioni espanderebbero la capacità produttiva globale – scriveva – non ostacolata dai monopoli del settore che stanno guidando la terribile carenza di ...

