Vaccini anti - Covid, Sileri: "Necessario che tutti facciano la terza dose" +++++ (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo dichiara il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un' intervista televisiva a Tgcom24. "Si parte - spiega - con quelli per i quali la scienza ha già indicato la necessità di una terza ... Leggi su primapaginanews (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo dichiara il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, in un' intervista televisiva a Tgcom24. "Si parte - spiega - con quelli per i quali la scienza ha già indicato la necessità di una...

