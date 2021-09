Vaccini anti Covid, camper dell’Asl al Liceo Virgilio Marone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nell’ambito della Campagna Vaccinale anti-Covid 19 – Scuola Sicura l’Asl ha promosso il tour dei camper della Salute presso le scuole della provincia al fine di completare la vaccinazione di studenti, genitori e personale scolastico. Una unità mobile sarà presente domani, giovedì 23 settembre, ad Avellino in Via Morelli e Silvati, nell’area antistante il Liceo Virgilio Marone, per la somministrazione delle prime dosi a studenti, genitori e personale scolastico. Il camper dell’Asl sarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 14.00, senza la necessità di prenotazione, per somministrare il vaccino Pfizer o Moderna a tutti i cittadini, anche non rientranti nelle categorie su indicate, a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nell’ambito della Campagna Vaccinale19 – Scuola Sicura l’Asl ha promosso il tour deidella Salute presso le scuole della provincia al fine di completare la vaccinazione di studenti, genitori e personale scolastico. Una unità mobile sarà presente domani, giovedì 23 settembre, ad Avellino in Via Morelli e Silvati, nell’areastante il, per la somministrazione delle prime dosi a studenti, genitori e personale scolastico. Ilsarà attivo dalle ore 8.00 alle ore 14.00, senza la necessità di prenotazione, per somministrare il vaccino Pfizer o Moderna a tutti i cittadini, anche non rientrnelle categorie su indicate, a ...

Advertising

ladyonorato : Ripropongo un articolo che riporta correttamente le osservazioni di due eminenti scienziati sul tema: I vaccini ant… - anteprima24 : ** #Vaccini anti Covid, camper dell’Asl al Liceo Virgilio Marone ** - AboutPharmaHPS : Vaccini anti Covid-19, alcuni farmaci per la #SclerosiMultipla riducono gli anticorpi - Z0dtvPsQWQDAxCr : RT @massimofantini4: Prendendo in considerazione solo il livello di anticorpi neutralizzanti per determinare efficacia dei vaccini anti #CO… - davideravera : @SandraM0027 @manginobrioches Ho citato la questione Spagna dopo di te perché dicesti che se in Spagna s’è fatta ma… -