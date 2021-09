Vaccini a prezzo di costo per i paesi poveri, senza sospendere i brevetti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sembra passata un’eternità da quando mancavano i Vaccini per il Covid. Oggi tutto è cambiato. Le compagnie farmaceutiche hanno allargato la capacità produttiva a ritmi sorprendentemente elevati e ora producono 1 miliardo e mezzo di dosi al mese. Alla fine dell’anno, la produzione totale avrà superato i 12 miliardi di dosi. Continuando così, avremo presto abbastanza dosi per vaccinare l’intera popolazione mondiale. A quanto pare quindi il mercato sta funzionando bene, ma non tutti i problemi sono stati risolti. Rimane il tema del prezzo, che rischia di limitare l’accesso ai Vaccini nei paesi poveri. Questo ci riguarda direttamente, dato che la circolazione del virus è un fenomeno globale. Un secondo problema sono le varianti, che potrebbero rendere necessario lo sviluppo di Vaccini ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sembra passata un’eternità da quando mancavano iper il Covid. Oggi tutto è cambiato. Le compagnie farmaceutiche hanno allargato la capacità produttiva a ritmi sorprendentemente elevati e ora producono 1 miliardo e mezzo di dosi al mese. Alla fine dell’anno, la produzione totale avrà superato i 12 miliardi di dosi. Continuando così, avremo presto abbastanza dosi per vaccinare l’intera popolazione mondiale. A quanto pare quindi il mercato sta funzionando bene, ma non tutti i problemi sono stati risolti. Rimane il tema del, che rischia di limitare l’accesso ainei. Questo ci riguarda direttamente, dato che la circolazione del virus è un fenomeno globale. Un secondo problema sono le varianti, che potrebbero rendere necessario lo sviluppo di...

