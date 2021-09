Usa, il governatore del Texas raduna centinaia di veicoli al confine con il Messico: “Creiamo un muro di metallo anti migranti” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Un muro di metallo” per fermare i migranti. Così il governatore del Texas, Greg Abbott, ha definito la barricata, formata da centinaia di auto lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Questo è soltanto il primo dei “passi senza precedenti” che il politico repubblicano intende intraprendere per arginare l‘ingresso dei profughi – in maggioranza haitiani – nel Paese. Rappresenta però anche un nuovo motivo di imbarazzo per il presidente Joe Biden, soprattutto in seguito alle immagini – comparse sui giornali di tutto il mondo e definite “orribili” dalla Casa Bianca – che ritraevano agenti, a cavallo e armati di frusta, mentre respingevano i migranti sulle rive del Rio Grande. Per Abbot, già sostenitore del muro voluto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Undi” per fermare i migr. Così ildel, Greg Abbott, ha definito la barricata, formata dadi auto lungo iltra Stati Uniti e. Questo è soltanto il primo dei “passi senza precedenti” che il politico repubblicano intende intraprendere per arginare l‘ingresso dei profughi – in maggioranza haitiani – nel Paese. Rappresenta però anche un nuovo motivo di imbarazzo per il presidente Joe Biden, soprattutto in seguito alle immagini – comparse sui giornali di tutto il mondo e definite “orribili” dalla Casa Bianca – che ritraevano agenti, a cavallo e armati di frusta, mentre respingevano i migrsulle rive del Rio Grande. Per Abbot, già sostenitore delvoluto ...

