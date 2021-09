Uomini e Donne Over, chi è Graziano Amato: età, lavoro, Instagram e vita privata del corteggiatore di Ida Platano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si chiama Graziano Amato il nuovo corteggiatore di Ida Platano, la dama di Uomini e Donne che è di nuovo alla ricerca dell’amore dopo la delusione e la storia interrotta con Riccardo. Graziano ha già partecipato al dating show, ma ora sembra intenzionato a conquistare solo il cuore della bella Ida: ci riuscirà? Uomini e Donne, chi è Graziano Amato: età, lavoro, Ida Platano Graziano Amato è il nuovo corteggiatore di Ida Platano. Ha 43 anni, è di Napoli e nella vita lavora come agente di commercio. Nel 2015 ha partecipato a Uomini e Donne, ha conosciuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si chiamail nuovodi Ida, la dama diche è di nuovo alla ricerca dell’amore dopo la delusione e la storia interrotta con Riccardo.ha già partecipato al dating show, ma ora sembra intenzionato a conquistare solo il cuore della bella Ida: ci riuscirà?, chi è: età,, Idaè il nuovodi Ida. Ha 43 anni, è di Napoli e nellalavora come agente di commercio. Nel 2015 ha partecipato a, ha conosciuto ...

