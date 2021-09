Uomini e Donne, Alessio Ceniccola rivela se si era davvero innamorato di Samantha Curcio e se è vero che si sono rivisti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alessio Ceniccola ha rivelato sui social di essere stato davvero innamorato di Samantha Curcio. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nel corso dell’ultima stagione televisiva. Lei, tronista, aveva scelto il romano e, una volta spente le telecamere, avevano iniziato una conoscenza lontano del programma che, però, non è durata a lungo. Nel corso dell’estate Samantha e Alessio si sono punzecchiati a mezzo social e, nonostante non si siano lasciati nel migliore dei modi, Alessio ha voluto specificare di essersi innamorato della Curcio durante la sua esperienza a Uomini e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 settembre 2021)hato sui social di essere statodi. I due siconosciuti anel corso dell’ultima stagione televisiva. Lei, tronista, aveva scelto il romano e, una volta spente le telecamere, avevano iniziato una conoscenza lontano del programma che, però, non è durata a lungo. Nel corso dell’estatesipunzecchiati a mezzo social e, nonostante non si siano lasciati nel migliore dei modi,ha voluto specificare di essersidelladurante la sua esperienza ae ...

