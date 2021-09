UNRAE | boom di immatricolazioni veicoli rimorchiati a luglio e agosto

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Estate eccezionalmente positiva per il mercato dei(rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore alle 3,5 tonnellate), che chiude i mesi diedcon un fortissimo aumento delle, riportandosi quasi sui livelli pre-pandemia. E’ il bilancio tracciato dall’, associazione rappresentativa dei produttori esteri operanti in Italia, sulla base dei dati desunti Il mese diha totalizzato 1.360, in crescita del 16,9% rispetto alle 1.163 dello stesso mese del 2020, mentre adsi sono registrate 1.124 unità immatricolate, quasi raddoppiate (+90,1%) rispetto alle 591 dell’anno precedente. I primi otto mesi del 2021 chiudono praticamente ...