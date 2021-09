Under 12 VS over 12: senza vaccini per tutti a scuola, la socialità dei ragazzi è a rischio (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dodici anni: è l’età che attualmente segna una linea di demarcazione nella platea della popolazione pediatrica vaccinabile contro il Covid e, con l’inizio dell’anno scolastico, anche all’interno delle aule. Ci sono infatti classi in cui sono presenti contemporaneamente minori di 12 anni, che non hanno ancora la possibilità di immunizzarsi, e ragazzi più grandi. Vaccinati e vaccinabili, non vaccinati e non vaccinabili per dato anagrafico siedono insieme dietro i banchi, dando vita a situazioni di potenziale disparità. Ma facciamo qualche esempio. A sollevare il tema, nelle scorse settimane, era stato l’annuncio del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sulla possibilità di abbassare le mascherine nelle classi in cui tutti gli alunni sono vaccinati, pur mantenendo il distanziamento interpersonale. “Nelle classi ci sarà sempre qualcuno di non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dodici anni: è l’età che attualmente segna una linea di demarcazione nella platea della popolazione pediatrica vaccinabile contro il Covid e, con l’inizio dell’anno scolastico, anche all’interno delle aule. Ci sono infatti classi in cui sono presenti contemporaneamente minori di 12 anni, che non hanno ancora la possibilità di immunizzarsi, epiù grandi. Vaccinati e vaccinabili, non vaccinati e non vaccinabili per dato anagrafico siedono insieme dietro i banchi, dando vita a situazioni di potenziale disparità. Ma facciamo qualche esempio. A sollevare il tema, nelle scorse settimane, era stato l’annuncio del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sulla possibilità di abbassare le mascherine nelle classi in cuigli alunni sono vaccinati, pur mantenendo il distanziamento interpersonale. “Nelle classi ci sarà sempre qualcuno di non ...

